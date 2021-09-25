جامعة الجلالة تقدم برامج دراسية فريدة في مجال الهندسة المعمارية

أولًا .. برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية:

يقوم برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية بتزويد الطلاب بالمهارات المهنية والبحثية التي ستمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية للعمارة والتنمية المستدامة.

يمكن لخريج هذا البرنامج العمل في مجالات متعددة مثل التخطيط والترميم المعماري، وتصميم المدن الجديدة والمرافق، والعقارات وإدارة المشاريع وكذلك الرسوم المتحركة الرقمية، وذلك بعد تدريبه على استخدام أساليب التعلم الحديثة والمُبتكرة والتقنيات الحديثة في المشاريع المعمارية الكبرى.

ثانيًا .. برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء:

يوفر برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء للطلاب فهمًا عميقًا للجوانب البيئية والمجتمعية ويمكنه استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم حلول مبتكرة.

وبالتالي، فإن هذا المجال من الدراسة مطلوب وبشدة من أجل تطوير تصميمات مستدامة تتغلب على المشاكل البيئية المعاصرة.

ويبتكر الطلاب أفكارًا معمارية مبتكرة تحافظ على البيئة وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويمكن لخريج هذا البرنامج العمل كمهندس بيئي.

☆ التقديم مفتوح للالتحاق بالجامعات الأهلية (الجلالة - العلمين الدولية - الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة)، من خلال الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري.