براءة سما المصري من تهمة سب مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، ببراءة الراقصة الاستعراضية سما المصري ، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وذلك في أخر الدعوات القضائية المتداولة بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل براءة سما المصري

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه

كانت أمرت في وقت سابق المحكمة القاهرة الاقتصادية، قررت في 27 يوليو تغريم سما المصري 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، حسب محاميها أشرف ناجي.

سبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.