قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، ببراءة الراقصة الاستعراضية سما المصري، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وذلك في أخر الدعوات القضائية المتداولة بينهما.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل براءة سما المصري
تغريم سما المصري 100 ألف جنيه
كانت أمرت في وقت سابق المحكمة القاهرة الاقتصادية، قررت في 27 يوليو تغريم سما المصري 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.
كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، حسب محاميها أشرف ناجي.
سبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر براءة سما المصري من تهمة سب مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.