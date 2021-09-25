/651834/لأسباب-تعطيل-الديمقراطية-الداخلية-والاستبداد-استقالة-113عضو-بحركة-النهضة-التونسية

أعلن 113 عضو بحركة النهضة التونسية استقالتهم، بسبب ما رآوه انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات سياسية خاطئة أدت لعزلة الحركة وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم".

دوت الخليج

استقالات جماعية فى حزب النهضة التونسية

وفي البيان قالت القيادات المستقيلة أنهم قرروا تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، التي ضحى من أجلها أجيال على انتمائهم التنظيمي لحركة النهضة.

انشقاقات واسعة فى حزب النهضة بتونس

يذكر أن انشقاقات عاصفة ضربت حركة "النهضة" الإخوانية في تونس، على وقع خلافات وانقسامات حادة بين قياداتها بلغت ذروتها عقب قرارات الرئيس التونسي التصحيحية يوم 25 يوليو الماضي.

كما أن الأحداث المتصاعدة في تونس على مدار الأيام القليلة الماضية، أعادت إلى قيادات النهضة مواقف الخلاف القديم ووقائع الغدر التاريخية من جانب راشد الغنوشي الذي ترك رجاله وقت الأزمة في تونس وفر هاربا إلى بريطانيا تاركا الجميع في السجون في عام 1987.