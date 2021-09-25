/651836/أرقام-خيالية-تعرف-على-قائمة-أغنى-بلوجرز-فى-مصر

تعتبر منصة «يوتيوب» واحدة من ضمن المنصات الرقمية التي شاركت في فوز الكثير من صانعي المحتوى سواء كان هادفًا أو لا فائدة منه، ويجني الكثير من البلوجرز واليتيوبرز الكثير من الأرقام القياسية مثل عدد المشاهدات، الدخل والمشاركين.

دوت الخليج يرصد أغنى بلوجرز داخل جمهورية مصر العربية.

قائمة أعلى 5 يوتيوبرز ربحًا في مصر

1- قناة أحمد حسن وزينب

حيث جاء عدد مرات مشاهدتها مليار و858 مليون و418 ألف و774 مرة.

جنى منها ما يعادل 266 مليون و325 ألف و400 جنيه

2- ناصر حكاية

جاء عدد مرات مشاهدتها 454 مليون و231 ألف و45 مرة.

جنى منها ما يعادل 139 مليون و657 ألف و198 جنيه.

3- محمود الجمل

جاء عدد مرات مشاهدتها 950 مليون و808 ألف و416 مرة.

جنى منها ما يعادل 84 مليون و974 ألف و800 جنيه.

4- حسن شاكوش

جاء عدد مرات مشاهدتها مليار و679 مليون و693 ألف و536 مرة.

جنى منها ما يعادل 46 مليون و998 ألف و600 جنيه.

5- رامز جلال

جاء عدد مرات مشاهدتها مليار و334 مليون و819 ألفا و897 مرة.

جنى منها ما يعادل 12 مليون و221 ألف و202 جنيه.

قرار مصلحة الضرائب بشأن البلوجرز واليوتيوبرز

وقبل حلول هذا اليوم، كانت منصة يوتيوب بلا مقابل لا تكلف اليوتيوبرز أي مقابل مادي، فقط كل ما تحتاجه هو كاميرا، ولكن اليوم ألزمت مصلحة الضرائب كل صانعي المحتوى بفتح ملف ضريبي.

وقالت: "أن كل من يطلق عليهم يوتيوبرز وبلوجرز سيكونوا ملزمين بدفع ضرائب.

وتابعت: "كل من يبلغ دخله نصف مليون في السنة سيكون عليه دفع ضريبة القيمة المضافة".