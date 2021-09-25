/651837/بعد-إلزام-اليوتيوبرز-بدفع-الضرائب-تعرف-على-أبرز-صانعي-المحتوى-الرياضي-على-اليوتيوب

شددت مصلحة الضرائب المصرية فى منشور لها، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز )، ضرورة التوجه إلى المأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وقالت مصلحة الضرائب:" على الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز)، التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسي لفتح ملف ضريبي وأيضًا التسجيل بمأمورية القيمة المضافة. وأكدت مصلحة الضرائب على ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بضرورة التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط. وفيما يلي قائمة أبرز صانعي المحتوى الرياضي على يوتيوب:- 1/ ممدوح نصر الله عدد المتابعين 737 ألف متابع 2/ الهستيري عدد المتابعين 506 ألف متابع 3/ ابن عثمان عدد المتابعين غير معلن 4/ محمد المحمودي عدد المتابعين 52 ألف متابع 5/ سيلفي سبورت عدد المتابعين 528 ألف متابع 6/ ارزع عدد المتابعين 617 ألف متابع 7/ الكوير عدد المتابعين 420 ألف متابع 8/ صباحو كورة عدد المتابعين 2 مليون متابع 9/ نجم الجماهير عدد المتابعين 716 ألف متابع 10/ عبد الناصر زيدان عدد المتابعين 76 ألف متابع 11/ أهلاوي وزملكاوي عدد المتابعين 75 ألف متابع 12/ خالد الغندور عد المتابعين 45 ألف متابع 13/ رضا عبد العال عدد المتابعين 129 ألف متابع تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الأنجليزي يدخل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإنجليزي بقمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج". أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي ظهر اليوم السبت في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج". ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم البلجيكي روميلو لوكاكو ويجاوره تيمو فيرنر بينما بدأ توخيل بثلاثي في وسط الملعب. وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: حراسة المرمى: ميندي خط الدفاع: أزبيليكوتا، سيلفا، روديجير خط الوسط: جيمس، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو. تشكيل السيتي حيث جاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي، كانسيلو خط الوسط: رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا خط الهجوم: جريليش، خيسوس، فودين

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