/651839/كومان--لم-أتفق-مع-بعض-الأشياء-في-مباراة-قادش

أكد الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، عن عودة الإسبانى أنسو فاتى للمشاركة مع الفريق الكتالوني، بعد تعافيه من الإصابة وموقفه من مواجهة ليفانتى غدا فى الليجا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وواصل كومان قائلًا، "جميعنا نريد الفوز بالبطولات، بالطبع الجميع يرغب في حصد البطولات، أمام قادش صنعنا 5/4 فرص خطير، أود أن أكون هناك خاصة فى اللحظات الصعبة نحن بحاجة إلى الثلاث نقاط هذا من شأنه أن يريحنا، لن أشتكى من هذه المسألة الأمر معقد، حيث إننى لم أتفق مع بعض الأشياء فى المباراة ويجب أن أن أتعلم من هذا أن أكون أكثر هدوءاً، أنا أيضاً إنسان هناك حالات يصعب قبولها".

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة علي غياب جوردي ألبا وبيدري، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بايرن ميونخ بالجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة 21 لاعباً هم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليمونت لينجليت، صامويل أومتيتي، أوسكار مينيجزا، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ممفيس ديباي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج.

وتابع الهولندى تصريحاته قائلًا، "أنسو لا يزال بعيدا عن أن يكون كما كان من قبل، لقد كان بعيداً عن الملاعب لفترة طويلة وإصابته لا يمكن التعافى منها فى غضون أسبوعين فقط، إذا كان جاهزا تمامًا للعب مباراة كاملة فى نوفمبر فسوف ننتظر حتى نوفمبر، إذا كان جاهزا قبل فسوف يلعب."

واستكمل رونالد، "أعرف الشائعات موجودة دائمًا هناك على الصفحات، ولكن كل ما أركز عليه هو الفوز بالمباريات مع برشلونة، لطالما سيكون هناك شائعات وأسماء مرشحة".