/651846/هبة-مجدي-ومحمد-محسن-يرزقان-بمولودهما-الثاني

استقبلت الفنانة المصرية هبة مجدي مولودها الثاني، والذي أطلقت عليه اسم «موسى»، وكان قد وضعته قبل 5 أيام، في يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد وضع الفنانة المصرية هبة مجدي لمولودها الثاني موسى.

ويأتي مولود هبة مجدي ليكون الثاني عقب ابنتها دهب من زوجها المطرب والملحن محمد محسن.

محمد محسن يعلن رزقه بمولوده الثاني

أعلن محمد محسن عن مولوده الثاني موسى من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب حامدًا ربه: "الحمد لله رب العالمين.. أكرمنا ربنا ورزقنا ‏مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعاً".

وتابع محسن: "‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ‏موسى محمد محسن.. ‏٢٠ سبتمبر ٢٠٢١".

نجوم الفن يهنئون محمد محسن بمولوده

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من نجوم ونجمات الوسط الفني بالإضافة إلى متابعيه، لتهنئتهما بمولودهما الثاني موسى.

هبة مجدي تتألق في دراما رمضان 2021

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، التي تألقت فيه بتجسيد إمرأة صعيدية تتعرض للهجوم بسبب شقيقها الفنان محمد رمضان لذا تلجأ للهروب من الصعيد ألى احدى الحانات بالقاهرة وعندما تعلم بوفاة أخيها تضطر للعمل معهم.

يذكر أن مسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

وتدور أحداث المسلسل في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، وتناقش أحداث دارت خلال الحرب العالمية الثانية، وقضية الفيضان الذي أغرق عدد من القرى قبل السد العالي، وتسبب في هجرة سكان الصعيد، بالإضافة إلى أزمة وباء الكوليرا التي حلت بمصر وحريق القاهرة الكبرى.