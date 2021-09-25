/651848/النائب-محمد-الكومى-الاستعانة-بمدرسين--الحصة-فكرة-جيدة-شرط-تدريبهم

قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن ما طرحه وزير التربية والتعليم، بالاستعانة بمدرسين بنظام الحصة، فكرة جيدة وتحتاج إلى تنفيذ جيد لها، وأن لدينا العديد من شبابنا من خريجة التربية بدون عمل ، وتوفير فرصة عمل لهم أمر جيد جدا.

التعليم بالحصة

وأكد فى تصريح لـ "دوت الخليج "، أن فى حالة احتياج الوزارة لقوى أساسية فيما بعد من الممكن أن يتم الاستعانة بهولاء، وأن الفكرة لها جوانب كثير إيجابية منها، سد العجز، ومواجهة البطالة ، وتوفير فرص عمل ، تحت شرط أن يتم تدريبهم كما يتم تدريب المعينين فى الوزارة،وأن يتم وضع برنامج تدريبى لهم قبل أن يبدؤا فى التدريس للطلبة، لتعريفهم بالمناهج الجديدة والطرق الحديثة فى التعليم .

وعن المقابل المادى ، أشار النائب محمد الكومي، ان مبلغ ٢٠ جنية للحصة سعر معقول ومن الممكن أن نطالب بزيادته الفترة القادمة، وإذا عمل المدرس بشكل جيد من الممكن ان يتحصل فى الشهر على مبلغ ٣٠٠٠ جنية ، وهذا مبلغ جيد خاصة أنه فى الأساس كان لا يعمل .

وعن تخوفات بعض الأهالي من متحور دلتا وارتفاع إصابات كورونا ، فى حالة بداية الدراسة بانتظام، أكد عضو لجنة التعليم ، أن من المهم أن يهتم كل مواطن بالإجراءات الاحترازية لاطفاله، خاصة أن فيروس كورونا أصبح أمر واقع ولا نعرف متى سوف ينتهى، ولا يمكن أن تقف الحياة والعملية التعليمية لأجل غير مسمى ، والحل هو الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا.