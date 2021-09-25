/651850/برلماني-يطالب-بسرعة-تشغيل-السجل-المدني-بقرية-سيلا-بالفيوم-لتخفيف-معاناة-٤٠-ألف-مواطن

تقدم النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بمقترح برلماني إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإنشاء سجل مدني بقرية "سيلا" لخدمة الآلاف من أبناء القرية.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب محمد عبد القوي بشأن انشاء سجل مدني بسيلا بالفيوم

سجل مدني سيلا بالفيوم

وقال النائب، في مقترحه، أن قرية "سيلا" من أكبر قرى المحافظة، يقطن بها أكثر من 40 ألف نسمة، ومع ذلك لا يوجد بها مكتب سجل مدني، مما يدفع أبناء القرية يوميًا للذهاب إلى المدينة لإستخراج أوراقهم وإنهاء مصالحهم، مكبدين الكثير من المشقة والمصروفات يوميًا، حيث يوجد أقرب سجل مدني للقرية على بُعد أكثر من 30 كيلو متر.

السجل المدني

وأوضح عبدالقوي، أن هناك مقر حكومي يصلح أن يكون مكتبًا للسجل المدني، كائن بالوحدة المحلية لقرية "سيلا"، وجاهز للاستخدام، غير ما ينقصه إصدار قرار بتشغيله من محافظة الفيوم واستغلاله كمكتب للسجل المدني، لافتًا إلى أنه حال العمل به من شأنه أن يوفر الكثير على أبناء قرية "سيلا" ويرفع المعاناة عنهم، كما من شأنه أن يقدم خدماته لأبناء القرى المجاورة لها.

وطالب النائب محمد محمود عبدالقوي، وزارة التنمية المحلية، بسرعة إصدار توجيهاتها وتكليفاتها للمحافظة، لتجهيز مكتب للسجل المدني بقرية "سيلا" بالفيوم، للتيسير على المواطنين.

هذا وعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.