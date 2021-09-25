صور.. وزير الأوقاف يستقبل نظيره السودانى: ماضون فى التعاون لمواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء السفير محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، وعبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب، ومنتصر عباس محمد، مدير عام المجلس الأعلى للحج والعمرة بدولة السودان الشقيقة، وأحمد مبارك إسحاق، مدير تقنية المعلومات بالمجلس الأعلى للحج والعمرة، وعبد العزيز صادق محمد يوسف، مدير العلاقات العامة بوزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، والدكتور هشام عبد العزيز على، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التعاون بين الوزارتين يعد أنموذجًا فريدًا ومتميزًا للتعاون بين الأشقاء وخاصة فى الشأن الدينى، وأننا ماضون وبقوة سريعة فى التعاون المثمر، وقد أعطينا أنموذجًا فى التعاون المثمر تمثل فى الدورات التدريبية المشتركة للأئمة والواعظات والقوافل الدعوية، ومن المقرر أن تكون القافلة الدعوية الثانية للأئمة والواعظات إلى دولة السودان مطلع نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى التوافق التام فى المنهج الفكرى، والعمل على نشر ثقافة التسامح الدينى، ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة.

وأكد وزير الأوقاف "أننا فى الأوقاف المصرية استطعنا أن نتحول بثقافة الفكر المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة بين الأئمة والواعظات"، ونعمل على التحول بالإمام من إمام مستقبل لقضايا التجديد إلى منتج ومساهم فى صنع قضايا التجديد، ومن هنا جاءت فكرة الإمام المفكر المستنير وكذلك الحال فى الارتقاء بمستوى الواعظات.

من جانبه أبدى الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة سعادته البالغة بهذا اللقاء وهذه الزيارة التى جاءت على هامش زيارته لدولة الأردن الشقيقة، خاصة وأن هذه الزيارة جاءت عقب انتهاء الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من السودان ومصر بأكاديمية الأوقاف الدولية والتى أثمرت نجاحًا كبيرًا فى التدريب والتثقيف بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بفكر وزير الأوقاف المصرى الذى يؤسس لمجتمع منفتح على الثقافة والعلوم والمعارف من خلال الأئمة والواعظات وتدريبهم، والدليل على ذلك إقناعه للغرب فى القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا بضرورة التصدى للإرهاب فالفكر المتطرف لا يدحض بالسلاح وحده بل بالفكر والثقافة جنبا إلى جنب، ويعد الوعى والثقافة والخطاب الدينى الرشيد و الرعاية الاجتماعية من أهم عوامل القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد أن وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان تعمل بقوة على نشر الفكر الوسطى المستنير ونبذ العنف والتطرف، وأننا فى سبيل تحقيق ذلك نتعاون تعاونا كبيرا مع أشقائنا فى دولة مصر الشقيقية والتى فتحت أبوابها للتدريب والتثقيف والقوافل الدعوية المشتركة.

وخلال اللقاء سلم الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعوة رسمية لحضور مؤتمر الحريات الدينية بدولة السودان الشقيقة المقرر انعقاده بدولة السودان أكتوبر المقبل على رأس وفد كبير من الأئمة والواعظات، موجها له الشكر الجزيل على شدة العناية بالوفد السودانى الذى شارك فى الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

كما أهدى الوزير السودانى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، درع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة السودان، تقديرًا لجهوده الدعوية فى نشر الفكر الوسطى المستنير.

وقد أهدى وزير الأوقاف نظيره السودانى والوفد المرافق أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف كتاب: "الجاهلية والصحوة" الذى يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليِّها أعناق النصوص، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.

ويوضح "الكتاب" أن مفهوم الجاهلية الذى حاولت الجماعة المتطرفة رمى مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليها شكلا ومضمونا، لغة وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد وأكذوبة أشنع.

ويكشف عن تزييف هذه الجماعة للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكرى، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العمالة والخيانة.