عاجل- السيسى لنظيره الأوكرانى: نتطلع للارتقاء بالعلاقات بين مصر وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الاوكرانى أكد من جانبه الحرص على التنسيق والتشاور مع الرئيس فى مختلف المجالات، مع التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة فى ظل الدور المحورى لمصر بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة فى إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وقد أشاد السيد الرئيس بقوة الدفع المكتسبة خلال الفترة الأخيرة للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، مؤكدا التطلع للارتقاء بها لتشمل مختلف أوجه التعاون الممكنة، خاصةً الصناعات الغذائية وصوامع القمح، والموانئ، والطاقة، والسياحة، فضلاً عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى دفع التعاون الأمنى بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المتبادل.