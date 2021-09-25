المجلس القومي للمرأة يطلق غدا فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب...

يطلق المجلس القومي للمرأة غدا فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب تحمل عنوان "المرأة صانعة السلام" ، وذلك في جميع محافظات الجمهوريةوع رفع في خلال الفترة من ٢٧-٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ .

وأكدت الأستاذة ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج و الحملات التوعوية بالمجلس

أن الحملة تستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج و المشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة ، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

يذكر أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في اطار برنامج "المراة المصرية صانعة السلام " والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين .

حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات و معارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تتضمن تدريب مسبق للرائدات الريفيات بجميع المحافظات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن و السلام.

وعلى هامش الحملة تنطلق فعاليات فنية و حرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم " مصر ارض الامن والسلام ".