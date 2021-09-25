شقيقة وراء الحادث.. الأمن العام يضبط المتهم بقتل بائع عقب تحرك قطار كفر الدوار

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة قتل بائع بوابل من الرصاص داخل القطار عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية وتبين بأن شقيقه وراء الحادث بسبب خلافات مادية.
وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بقيام أحد مستقلي قطار "الإسكندرية / القاهرة" - مجهول- بإطلاق عيار ناري تجاه حاصل على دبلوم (بائع عسل) ومقيم بدائرة مركز السادات بالمنوفية مما أدي لوفاته داخل القطار عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية، وعقب ذلك قام مُطلق العيار الناري بالقفز خارج القطار ولاذ بالهرب .
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه كهربائي مقيم دائرة مركز السادات.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل وأرشد عن السلاح المستخدم (طبنجة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
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