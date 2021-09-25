«ثقافة الشيوخ» تستقبل لجنة التوجيه الوطني والإعلام بالنواب الأردني

عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة والنائبة سها سعيد وكيل اللجنة والنائب محمود القط أمين سر اللجنة، اجتماعا مع وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الاردني برئاسة السيد النائب عمر الزيود رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، وذلك بمناسبة زيارة الوفد الاردنى إلى القاهرة للوقوف على الانجازات التى حققتها مصر خلال الفترة الماضية. ويأتى هذا اللقاء فى اطار توطيد العلاقات بين البرلمانيين فى الدولتين.

وقد وقفت اللجنة دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود مسلم بالوفد البرلمانى، مؤكدا على أهمية تلك الزيارة التى تأتى استكمالا للتواصل المستمر بين القيادتين السياسيتين فى البلدين، وأن دور لجان الثقافة والاعلام فى المجلسين يتمحور حول التأكيد على العمل المشترك فى توعية الشعوب العربية بمجريات الاحداث وتطوراتها فى المنطقة، وأن هذا الوعى يأتى نتاجًا للتطور المهم الذى شهدته وسائل الاعلام فى السنوات الاخيرة وما يتطلبه ذلك من أهمية العمل على تطوير التشريعات الناظمة على النحو الذى تبنته الدولة المصرية خلال الفترة الاخيرة.

ومن جانبه أشار الدكتور عمر الزيود على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى والاردنى، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين البرلمانيين فى الدول العربية لتعميق هذا الترابط، وتوسيع مجالاته، وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة فى مجال أهتمام اللجنتين (الثقافة والاعلام والسياحة والآثار)، وذلك وصولا إلى تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك ليس فقط على مستوى العلاقات المصرية الاردنية وإنما على مستوى المنطقة العربية برمتها.

وفى السياق ذاته، أشاد الدكتور إبراهيم أبو ذكرى بحفاوة الأستقبال وأهمية هذه الزيارة لاطلاع الوفد الاردنى على مجريات العمل داخل البرلمان المصرى بوجه عام، ودور لجنة الثقافة والاعلام على وجه الخصوص، مؤكدا على الدور الذى يقوم به اتحاد المنتجين العرب فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وهو ما يفرض علي مؤسسات المجتمع المدنى تحمل مسئوليته.

وقد توافق الجانبان على أهمية العمل على تأسيس مركز إعلامي مشترك موحد يكون تابع لجامعة الدول العربية، كما تم طرح فكرة إعداد أجندة عمل تهدف إلى توسيع أطر التبادل السياحي بين مصر والاردن.

في نهاية اللقاء أعرب الجانبان عن سعادتهما بهذا اللقاء، متمنيين استمرار تبادل الزيارات والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات خاصة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.