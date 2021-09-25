/651851/عبدالجليل-خسارة-الأهلي-لمباراة-السوبر-طبيعية-وحلمي-طولان-هيتعب-الأهلي

تحدث لاعب النادي الأهلي السابق محمد عبدالجليل عن أسباب خسارة النادي الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش وتوقعاتة لمباراة اليوم أمام نادي إنبي في كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبدالجليل أن خسارة النادي الأهلي لمباراة السوبر شيئ طبيعي نظراً لمرور الفريق بفترة إرهاق وتراجع في المستوي .

وأضاف:”لابد أن يحدث تراجع للفريق مابين الحين والاخر مثلما يحدث في كل فرق العالم”.

وواصل: قرار النادي ىالأهلي بخصم مبلغ مالي من الجهاز الفني سوف يؤثر علي علاقة المدير الفني باللاعبين ومدي سيطرتة عليهم.

وأختتم: مباراة اليوم أمام إنبي هي الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين والجهاز الفني للرجوع إلي المستوي المعهود ومواصلة الإنتصارات .

موعد مباراة الأهلي

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي

محمود البنا حكمًا للساحة، محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، حكمين مساعدين، ومجدي خاطر حكمًا رابعًاَ.

آخر مباراة للأهلي تحت صافرة البنا

وكانت آخر مباراة للمارد الأحمر تحت صافرة الحكم الدولي محمود البنا أمام فريق المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت في شهر يوليو الماضي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي الذي حسمها الشياطين الحمر بهدفين دون رد حملوا توقيع محمد شريف وصلاح محسن.

يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.

يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.

وتلقي النادي الأهلي خسارة أمام نظيرة نادي طلائع الجيش في يطولة السوبر المحلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية.