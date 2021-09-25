/651853/زواحف-بمنطقة-حدائق-الأهرام-وعقوبات-بالحبس-تهدد-حائزها

رصد موقع دوت الخليج، صورة لإحدى الفلل الموجودة فى منطقة "حدائق الأهرام"، وبداخلها عدد كبير من الحيوانات الزاحفة، وهو الأمر الذى أثار دهشة الكثير من رواد التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

زواحف كثير تظهر فى إحدى الفيلل بحدائق الأهرام

وشاهد أحد محرري الموقع صورة تتداول بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يجري عدد من الزواحف داخل فيلا بحدائق الأهرام، كان صاحبها قد تركها لثلاث سنوات.

وتسائل الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن مكان قدوم الزواحف، وهل تسلل أحد ليقوم باستغلال تلك المساحة فى تربية الزواحف وبيعها.

عقوبات رادعة لحائزى الحيوانات البرية

ووفقًا لما أشار إليه القانون الخاص حيازة الحيوانات البرية بدون ترخيص، فإن عقوبة ذلك تستوجب إما الحبس أو الغرامة طبقًا للحالة وما يقرره القضاء، مؤكدًا على أن الشخص يتعرض للحبس إذا ارتكب الجريمة مرتين.

وتحرص وزارة البيئة مواجة التجارة غير المشروعة في الأسود بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ووزارة الزراعة، موضحًا أن البيئة نجحت في ضبط عمليات التجارة بشكل غير شرعي في القرود والسلاحف البرية السودانية واليونانية، خلال الفترة الأخيرة.