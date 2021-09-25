/651856/بيب-جوارديولا-يفك-عقدة-توماس-توخيل-ويقود-مانشستر-سيتي-للفوز-على-تشيلسي-بهدف-نظيف-بالدوري-الإنجليزي

إنتهت منذ لحظات مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي أمام نظيرة تشيلسي علي أرضية ملعب حديقة الأمراء.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وإستطاع فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيئ أحرزة البرازيلي جبرائيل جيسوس في الشوط الثاني من المباراة.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة فريق مانشستر سيتي علي مجريات الأمور حتي وصلت نسبة إستحواذ الفريق اللندني إلي 70 بالمائة مقابل 30 لنادي تشيلسي.

وفي شوط اللقاء الثاني تمكن الألماني توماس توخيل من الدخول في المباراة وإحداث خطورة علي مرمي فريق مانشستر سيتي عن طريق اللاعب لوكاكو.

وفي اخر نصف ساعة من اللقاء تمكن جيسوس من توخل دفاعات فريق تشيلسي وتسديد الكرة علي مرمي السنغالي ميندي ليحرز هدف اللقاء الأول والوحيد.

بهذة النتيجة إحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف فريق ليفربول بنفس عدد النقاط.

بينما توقف رصيد نادي تشيلسي عند النقظة13 محتلاً بها المركز الثالث خلف ليفربول ومانشستر سيتي.

تشكيل الفريقين

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي ظهر اليوم السبت في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم البلجيكي روميلو لوكاكو ويجاوره تيمو فيرنر بينما بدأ توخيل بثلاثي في وسط الملعب.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيليكوتا، سيلفا، روديجير

خط الوسط: جيمس، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.

خط الهجوم: لوكاكو، فيرنر

تشكيل السيتي حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي، كانسيلو

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: جريليش، خيسوس، فودين