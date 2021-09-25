تعيين ياسين عبدالصبور أمينًا لحماة الوطن بأسوان

/651860/تعيين-ياسين-عبدالصبور-أمينا-لحماة-الوطن-بأسوان

قرر حزب حماة الوطن تعيين ياسين عبدالصبور محمد على العربي، أمينًا لأمانة محافظة أسوان.

وجاء فى نص القرار، الصادر من رئيس الحزب كالآتى:" بعد الاطلاع على لائحة النظام السياسي للحزب وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 27/2/2021 وتقرير أمانة التنظيم وعرض الأمين العام قرر تعيين السيد ياسين عبدالصبور محمد علي العربي أمينًا عامًا للحزب بمحافظة أسوان".

تجدر الإشارة إلى أن حزب حماة الوطن هو حزب سياسي مصري، برئاسة الفريق جلال هريدي، يحتل المركز الرابع في مجلس النواب المصري بعدد 18 نائب.

ياسين عبدالصبور، هو عضو مجلس النواب السابق ونقيب المعلمين بأسوان، وتولى أمانة محافظة أسوان، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره