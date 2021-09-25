شكرى يلتقى نظيره الأرمينى لبحث العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، بوزير الخارجية الأرمينى أرارات ميرزويان، وذلك فى مستهل لقاءاته اليوم السبت بنيويورك.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، بوزير الخارجية الأرمينى أرارات ميرزويان، وذلك فى مستهل لقاءاته اليوم السبت بنيويورك. وتم بحث أوجه العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

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