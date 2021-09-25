عاجل.. السيسى يوجه بالاستمرار فى رفع كفاءة منظومة المنتجات البترولية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بالاستمرار فى رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع فى الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثمارى المهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتأمين احتياجات السوق المحلى. وشهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بموقف التعاون الحالى مع شركات البترول العالمية، فى مجال البحث والتنقيب والاكتشافات الجديدة فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية فى الدولة.

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