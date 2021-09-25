محافظ الغربية: افتتاح مجزر شبشير الحصة الشهر المقبل بتكلفة 40 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، أعمال التجهيزات النهائية لمشروع المجزر، حيث وصلت نسبة الأعمال به إلى 99%.

وقال المحافظ، إن المجزر مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة.

وأضاف خلال تفقده للمشروع، أن مثل هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة، مشيرًا إلى أن المجزر يهدف فى المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر.

ونوه المحافظ إلى أن المجزر يحتوى على محطة معالجة سعة "100 م3 / يوم"، ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف (كوكر) بسعة 3 أطنان بجانب المبنى الإدارى "معمل، خزينة أختام"، ومبنى الخدمات، ومحطة معالجة سعة 200 م3 ، وخزان مياه احتياطى بسعة 200 م3، ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.