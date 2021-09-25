جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، أعمال التجهيزات النهائية لمشروع المجزر، حيث وصلت نسبة الأعمال به إلى 99%.
وقال المحافظ، إن المجزر مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة.
وأضاف خلال تفقده للمشروع، أن مثل هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة، مشيرًا إلى أن المجزر يهدف فى المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر.
ونوه المحافظ إلى أن المجزر يحتوى على محطة معالجة سعة "100 م3 / يوم"، ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف (كوكر) بسعة 3 أطنان بجانب المبنى الإدارى "معمل، خزينة أختام"، ومبنى الخدمات، ومحطة معالجة سعة 200 م3 ، وخزان مياه احتياطى بسعة 200 م3، ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية: افتتاح مجزر شبشير الحصة الشهر المقبل بتكلفة 40 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.