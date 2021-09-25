صور- وزير الأوقاف: العاصمة الإدارية وجه مشرف للجمهورية الجديدة 

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وأجرى وزير الأوقاف جولة تفقدية رافقه فيها وليد محمد المدير التنفيذى لمشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وراندا صلاح محمود دسوقى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.
واستمع وزير الأوقاف خلال الجولة إلى شرح تفصيلى للهيكل التفصيلى لمبنى الوزارة بجميع أدواره، وقد وضعت وزارة النقل خطة لنقل الموظفين أمام مبنى الوزارة مباشرة بالتوافق مع مواعيد العمل، وتغطية جميع أوقات اليوم للتيسير على جميع الموظفين، مضيفًا أن الخطة تشمل جميع المصالح الحكومية أيضًا.
وخلال الجولة أشاد وزير الأوقاف، بدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما وجه بمراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإدارى للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، موجهًا إلى سرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمى الكامل.
وأكد وزير الأوقاف أن النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكانى فقط، بل هو نقلة نوعية فى الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.
وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا مصغرًا مع قيادات الوزارة بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمراجعة كل ما يتصل بالإعداد للنقل إليها.
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