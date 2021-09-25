مي كساب :«رجاء استبدال كلمة عنوسة بتأخر الزواج حفاظًا على مشاعر بناتنا»

/651858/مي-كساب-رجاء-استبدال-كلمة-عنوسة-بتأخر-الزواج-حفاظا-على-مشاعر-بناتنا

طالبت الفنانة المصرية مي كساب من الصحفين والمواقع الإخبارية عدم تداول كلمة عنوسة بشأن مسلسلها «عقبال عوضك»، واستبدالها ب «تأخر الزواج»، حفاظًا منها على مشاعر الفتيات وتغير المصطلحات الخاطئة.

دوت الخليج يرصد تعليق مي كساب على إطلاق المواقع الإخبارية كلمة عانس على الفتيتات المتأخرن في الزواج.

مي كساب توجه رسالة شديدة اللهجة للمواقع الإخبارية

غردت كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏إلي الساده الصحفيين اللذين تناولون أخبار مسلسلي عقبال عوضك الذي سوف يبدأ عرضه اليوم بإذن علي قناه cbc، رجاء مني ومن أسرة العمل إستبدال كلمه عنوسه ب تأخر الزواج".

وأضافت كساب: "حفاظًا منا علي مشاعر بناتنا وحرصًا علي رقي المجتمع في تغيير الأفكار والمصطلحات الخاطئه ولكم مني جزيل الشكر".

مواعيد عرض حكاية عقبال عوضك بطولة مي كساب

هذا و تبدأ قناة «cbc» ، عرض حكاية «عقبال عوضك» من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر» اليوم السبت فى الـ 8 مساء، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

وتعرض قناة cbc حلقات حكاية "1 %" للنجمة صابرين ومن إخراج أحمد شفيق على شاشتها، من يوم السبت الماضى تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.