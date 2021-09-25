/651861/عبد-الرحمن-مجدي-لاعب-الإسماعيلي-يرزق-بمولوده-صور

رزق عبد الرحمن مجدي، لاعب منتخب مصر، والفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، بمولودة، وأعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عبد الرحمن مجدي عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”بسم الله الرحمن الرحيم {المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير املا}، الحمد لله ربنا رزقنا ببنت سميتها سيليا اسال الله العظيم ان يرزقها الصلاح والعفاف وان يجعلها من حفظة كتابة، سيليا عبدالرحمن مجدي”.

لعب عبدالرحمن مجدي مع صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي 89 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 7 اخرين.

وتتمثل تفاصيل مشاركاته مع النادي في الاتي : لعب في بطوله الدورى العام 66 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف.

وفي كأس مصر لعب 4 مباريات سجل هدفًا وحيدا اما في دورى أبطال أفريقيا لعب 10 مباريات ، سجل هدفين وصنع هدفا.

البطولة العربية لعب 9 مباريات سجل هدفًا وصنع مثله. وعلي صعيد مشاركاته مع المنتخب الاوليمبي فقد شارك في 5مباريات في بطوله الامم الافريقيه تمكن خلاهم من احراز هدفين والمساهمه في تأهل الفراعنه الي اوليمبياد طوكيو2020.

الجدير بالذكر ان اللاعب تلقي مؤخرا العديد من العروض الاحترافيه الخارجيه وايضا من ناديي الاهلي والزمالك ولكن اصابته مؤخرا عرقلت انتقاله بسبب بعده عن المشاركة في المباريات وغيابه عن المشاركه في اوليمبياد طوكيو الماضيه.

فخر الدين

أعلن نادي بيراميدز رسمياً انضمام فخر الدين بن يوسف لصفوف الفريق قادماً من نادي الإسماعيلي لمدة ٣ سنوات قادمة في صفقة انتقال حر.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

بدأ اللاعب مسيرته الرياضية منذ سن الثامنة، فقد كان ينشط ضمن أصناف الشبان للملعب التونسي. ولكنه إثر خلاف مع أحد المدربين غادر هذا الفريق في اتجاه النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم.

جذب فخر الدين انتباه المشرفين على النادي الرياضي الصفاقسي فسعوا إلى انتدابه، وبذلك انضمّ إلى هذا الفريق منذ صائفة 2011 موقعا معه عقدا مدته 5 سنوات.

برز فخر الدين بسرعة مع شبان النادي الصفاقسي، فتم إلحاقه بصنف الأكابر حيث افتك مكانه سريعا، وأصبح بسرعة من العناصرة المؤثرة في الفريق التي قادته إلى الظفر ببطولة تونس وبكأس الاتحاد الأفريقي سنة 2013. وقد أدى مردود بن يوسف اللافت إلى فوزه بلقب أفضل لاعب تونسي لسنة 2013.