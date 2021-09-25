«فقدنا الحياة بدونهم».. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده بصورة مع والدته

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حرص الفنان المصري أحمد خالد صالح على إحياء ذكرى وفاة والده الفنان خالد صالح السابعة، التي تحل اليوم 25 سبتمبر.

دوت الخليج يرصد إحياء النجم أحمد خالد صالح لذكرى وفاة والده السابعة.

أحمد خالد صالح يطالب الجمهور بالدعاء لوالده

نشر صالح صورة لوالده إلى جانب والدته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وبكلمات مؤثرة علقة عليها قائلًا: "اللهم ارحم واغفر لمن فقدنا الحياة بدونهم اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرًا".

وتابع: " اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وارفعهم اللهم درجات واحشرنا وإياهم مع الحبيب المصطفى صلي الله عليه وسلم واجمعني اللهم بهم على خير يا رب".

أحمد خالد صالح ودينا الشربيني يجتمعان في عمل درامي جديد

وعلى الجانب الآخر، يستعد كلا من الفنان أحمد خالد صالح والفنانة دينا الشربيني التعاون للمرة الثانية في عمل درامي جديدة لصالح منصة شاهد الإلكترونية، بعد انسجامهما سويا بمسلسل «أخر دور».

تفاصيل مسلسل دينا الشربيني وأحمد خالد صالح

ينتمي مسلسل دينا الشربيني وأحمد خالد صالح للأعمال الدرامية القصيرة اذ يتكون من 12 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد الأصلية خلال الموسم الشتوي المقبل، وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، فيما يجري المخرج حاليًا المعاينات على الأماكن التي ستشهد تصوير مشاهد العمل.

أحمد خالد صالح يستمتع بنجاحات فيلم العارف

ويعرض للفنان أحمد خالد صالح خلال الفترة الحالية الذي حقق إيرادات ساحقة منذ بداية عرضه بالسينمات المصرية وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.