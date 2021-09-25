/651865/تغريم-مرتضى-منصور-والمذيع-أحمد-جمال-20-ألف-جنيه-بتهمة-سب-ممدوح-عباس

أصدرت محكمة جنح الهرم بالجيزة، اليوم السبت، حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور والمذيع احمد جمال 20 ألف جنيه، بسبب اتهامه بالسب والقذف ضد ممدوح عباس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تغريم المستشار مرتضى منصور والمذيع أحمد جمال 20 ألف جنيه

15 ألف جنية غرامة

كانت شهدت الجلسة الماضية، استئناف المستشار مرتضي منصور على الحكم الصادر ضده هو ومذيع قناة الزمالك أحمد جمال، والذي يقضي بتغريمه 15 ألف جنيه في 4 دعاوي مقامة من الإعلامي عبدالناصر زيدان، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهماه فيهم بالسب والقذف.

رئيس نادي الزمالك السابق

ورد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق تعليقا على تلك الأحكام بما يؤكد احترامه الشديد والكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، وحفاظا منه على استقرار القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأنه ملتزم الصمت لأنه يعي صعوبة المرحلة التي يمر بها النادي.

وفي سياق أخر اليوم قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، ببراءة الراقصة الاستعراضية سما المصري، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وذلك في أخر الدعوات القضائية المتداولة بينهما.

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه

كانت أمرت في وقت سابق المحكمة القاهرة الاقتصادية، قررت في 27 يوليو تغريم سما المصري 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، حسب محاميها أشرف ناجي.

سبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.