/651867/رئيس-الوزراء-يتفقد-أعمال-تنفيذ-مشروع-القطار-الكهربائي-الخفيف-ويؤكد تكليفات-من-الرئيس-بسرعة-تنفيذ-المشروع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وبدأت الجولة من محطة هليوبوليس الجديدة، حيث استقل رئيس الوزراء ومرافقوه، قطار اختبارات أعمال السكة للمشروع حتى محطة بدر؛ لتفقد جاهزية أعمال السكة بتلك المسافة، كما تعرف على الموقف التنفيذي للمحطات ومنها : العبور، والمستقبل، والشروق، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في محطة بدر التبادلية، التي سيتفرق منها قطارا LRT هما: القطار الكهربائي الخفيف المتجه جنوباً إلى العاصمة، والآخر المتجه شمالاً إلى جنيفة، وطريق الإسماعيلية، ثم العاشر من رمضان.

رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بسرعة تنفيذ المشروع

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ هذا المشروع، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، ودعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتنفيذ هذا المشروع طبقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب.