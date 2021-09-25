/651870/تشييد-تمثال-للبطل-أحمد-المنسي-بأوامر-محافظ-الشرقية

فى إطار جولاته المستمرة داخل أرجاء المحافظه قام اليوم الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجوله داخل مدينه منيا القمح حيث كان فى استقباله المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح حيث أمر المحافظ بسرعه تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد أحمد المنسي.

محافظ الشرقية يوجه بتطوير ميدان الشهيد أحمد المنسي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

و أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوضع تمثال للشهيد يليق بما قدمه لمصرنا الحبيبه من تضحيات والتى ستظل محفورة فى عقل ووجدان المصريين.

على صعيد آخر وجه بضرورة رفع الاشغالات المخالفه لتحقيق السبوبه المروريه ونظافته الشوارع ودهان البلدورات والارصفه لتعكس الصورة الحضاريه لمدينه منيا القمح.

فعل فاضح في الطريق العام

على صعيد اخر تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا برصد الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بمنشورات على التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تفيد بقيام أحد أهالي قرية النعامنة التابعة لدائرة المركز، بالتجرد من ملابسه وسيره عاريا بدون ملابس بأحد شوارع القرية، تنفيذا لرهانه مع أحد الأشخاص على التجرد من ملابسه والسير عاريا مقابل الحصول على 25 ألف جنيه.

وأتضح من تحريات المباحث الأولية، أن الرجل يبلغ من العمر 52 عاما، تجرد من ملابسه تماما وسار في أحد شوارع القرية مارا أمام منزل العمدة فيما حاول أحد الخفراء إعطائه جلبابا ليستر جسده إلا أنه رفض، واستكمل السير ثم عاد للشخص الذي تراهن معه وحصل منه على مبلغ 25 ألف جنيه وقام بعد المبلغ المالي أمام منزله .

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات اللازمة أتضح صحة الواقعة، وتم القبض على الرجل بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.