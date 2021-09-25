«الأكثر ربحًا».. أحمد حسن وزينب يجنون قرابة 300 مليون جنيه خلال 5 سنوات

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يترقب عدد كبير من مشاهير «السوشيال ميديا» القرار الذي من شأنه أن يقلص من أرباحهم السنوية، بمجرد تطبيق قرار مصلحة الضرائب، الذي يلزم كل صانعي المحتوى بفتح ملف ضريبي.

دوت الخليج يرصد المبالغ التي تجنيها قناة أحمد حسن وزينب من فيديوهات اليوتيوب.

قناة أحمد حسن وزينب الأعلى ربحًا

وتعد قناة «أحمد حسن وزينب»، هي المعرضة لضررًا أكثر بتطبيق هذا القرار، حيث جاء عدد مرات مشاهدتها مليار و858 مليون و418 ألف و774 مرة.

وجنى منها ما يعادل 266 مليون و325 ألف و400 جنيه منذ 2017 فقط.

السيرة الذاتية ل أحمد حسن

أحمد حسن هو شاب من مواليد 96 يعمل ممثل وصاحب قناة كوميدية على موقع يوتيوب ومن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد جائزة نجم السوشيال ميديا المقدمة من مجلة وشوشة في استفتاء لها.

قناة أحمد حسن وزينب

قناة أحمد حسن وزينب، مُصنفة ضمن قنوات التسلية، وتتراوح الأرباح السنوية للقناة، بين 231.3 ألف دولار إلى 3.7 مليون دولار (3 ملايين و624 ألف و424 جنيه مصري: 57 مليون و978 ألف و260 جنيه مصري).

قائمة اليوتيوبرز الأكثر ربحًا في مصر

فيما جاء عدد مشاهدات «ناصر حكاية» 454 مليون و231 ألف و45 مرة.

جنى منها ما يعادل 139 مليون و657 ألف و198 جنيه.

وجاء عدد مرات مشاهدات محمود الجمل 950 مليون و808 ألف و416 مرة.

جنى منها ما يعادل 84 مليون و974 ألف و800 جنيه.

وسجلت قناة «حسن شاكوش» عدد مرات مشاهدتها مليار و679 مليون و693 ألف و536 مرة.

جنى منها ما يعادل 46 مليون و998 ألف و600 جنيه.

بينما قناة رامز جلال جاء عدد مرات مشاهدتها مليار و334 مليون و819 ألفا و897 مرة.

جنى منها ما يعادل 12 مليون و221 ألف و202 جنيه.

قرار مصلحة الضرائب بشأن البلوجرز واليوتيوبرز

وقبل حلول هذا اليوم، كانت منصة يوتيوب بلا مقابل لا تكلف اليوتيوبرز أي مقابل مادي، فقط كل ما تحتاجه هو كاميرا، ولكن اليوم ألزمت مصلحة الضرائب كل صانعي المحتوى بفتح ملف ضريبي.

وقالت: "أن كل من يطلق عليهم يوتيوبرز وبلوجرز سيكونوا ملزمين بدفع ضرائب.

وتابعت: "كل من يبلغ دخله نصف مليون في السنة سيكون عليه دفع ضريبة القيمة المضافة".