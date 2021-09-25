الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 22

وادى النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 22

مطروح 26 21

السلوم 27 22

سيوة 29 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 30 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 27 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 31 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 20

سوهاج 34 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 25

إدفو 37 24

أبوسمبل 36 24

الوادى الجديد 36 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 41 31

الرياض 39 25

المنامة 36 30

أبوظبى 39 31

الدوحة 41 31

الكويت 39 25

دمشق 29 16

بيروت 30 26

عمان 31 17

القدس 30 20

غزة 29 25

بغداد 35 21

مسقط 35 31

صنعاء 27 15

الخرطوم 35 27

طرابلس 31 21

تونس 34 24

الجزائر 26 21

الرباط 27 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 10

إسطنبول 27 15

إسلام آباد 33 23

نيودلهى 30 23

جاكرتا 32 24

بكين 22 16

كوالالمبور 32 23

طوكيو 25 18

أثينا 30 18

روما 30 20

باريس 24 16

مدريد 23 12

برلين 23 14

لندن 22 15

مونتريال 19 11

موسكو 11 08

نيويورك 22 15

واشنطن 22 12

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 20 10