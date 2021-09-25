عاجل.. الرئيس يوجه بتأسيس البنية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية".

وعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذى لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة"، بإجمالى مساحة 2،2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية.

ووجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع، لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة فى التوسع بالمنطقة.

كما تم عرض الموقف التنفيذى فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالى حاليا ومستقبلا، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائى مع ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر، بما فى ذلك الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ولتعزيز أهداف الدولة بامتلاك القدرة فى مجال توليد وتداول وتجارة الهيدروجين الأخضر ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال باعتباره مصدرا واعدا للطاقة.

كما شهد الاجتماع متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، على نحو يساهم فى تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان فى سيناء.

كما تم أيضا استعراض توفير التغذية الكهربائية لمشروعات وسائل النقل الحديث على مستوى الجمهورية، خاصة مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، فضلا عن جهود الوزارة للاستثمار فى مجال تحلية مياه البحر فى إطار تعزيز توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من المتاح من مواردها المائية.