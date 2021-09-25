مدبولى: تكليفات من الرئيس بسرعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف

جدة - نرمين السيد - وبدأت الجولة من محطة هليوبوليس الجديدة، حيث استقل رئيس الوزراء ومرافقوه، قطار اختبارات أعمال السكة للمشروع حتى محطة بدر؛ لتفقد جاهزية أعمال السكة بتلك المسافة، كما تعرف على الموقف التنفيذى للمحطات ومنها: العبور، والمستقبل، والشروق، ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها فى محطة بدر التبادلية، التى سيتفرق منها قطارا LRT هما: القطار الكهربائى الخفيف المتجه جنوبا إلى العاصمة، والآخر المتجه شمالا إلى جنيفة، وطريق الإسماعيلية، ثم العاشر من رمضان.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ هذا المشروع، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية فى خدمة المواطنين قاطنى المجتمعات السكنية على طول المسار، ودعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتنفيذ هذا المشروع طبقا للمعايير العالمية المتبعة فى هذا الشأن، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب.

من جانبه أكد المهندس كامل الوزير خلال الجولة على أهمية هذا المشروع، باعتباره شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة المتمثلة فى العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ويتبادل أيضا مع القطار الكهربائى السريع العين السخنة- العلمين فى المحطة المركزية، كما يتبادل مع "مونوريل" شرق النيل الذى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة مدينة الفنون والثقافة.

وشرح وزير النقل خطوات المشروع، مشيرا إلى أن تنفيذه يتم على ثلاث مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى من محطة عدلى منصور، حتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم بعدد 11 محطة سطحية، لتبدأ المرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة، حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم، وتشمل محطة واحدة علوية هى محطة الفنون والثقافة، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات تشمل 3 محطات علوية وواحدة سطحية.

ولفت إلى أنه بناء على توجيه من القيادة السياسية، سيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان، وهى المرحلة الرابعة التى تبدأ من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة.

ثم واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، التحرك بواسطة قطار اختبارات أعمال السكة للمشروع من محطة بدر، وصولا إلى ورش القطار الكهربائى الخفيف LRT لمتابعة معدلات تنفيذها، والتى تشمل 26 مبنى، وتبلغ مساحتها 80 فدانا، وتصل نسبة تنفيذها إلى 82%.

كما تم تفقد أحد قطارى مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، اللذين دشنهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الأسبوع الأول من الشهر الحالى بميناء الإسكندرية؛ وتم الاطلاع على خطة التشغيل التجريبى للقطارات، ومخطط وصول باقى القطارات.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن النسبة الإجمالية لتنفيذ أعمال الوحدات المتحركة لهذا المشروع المهم بلغت 74%، مضيفا أنه من المخطط توريد القطارين الثالث والرابع وجرار ديزل خاص بالورشة نهاية الشهر الجارى، على أن يتوالى وصول باقى القطارات تباعا ليتم توريد آخر قطار فى ديسمبر 2021، ضمن أسطول الوحدات المتحركة اللازمة للتشغيل، الذى يبلغ عددها 22 قطارا بتكلفة 227 مليون دولار والتى يتم توريدها من خلال شركة كريك/أفيك أنتل الصينية، حيث يتكون القطار من 6 عربات وتبلغ السرعة التصميمية 120كم /الساعة.

كما أشار وزير النقل، إلى أنه تم التأكيد على تحالف "أفيك/كريك" الصينى، المقاول الرئيسى للمشروع، ضرورة سرعة استكمال توريد وتركيب جميع الأنظمة واختبارها واعتمادها من الهيئة القومية للأنفاق، وكذلك تنفيذ كافة الأعمال على التوازى؛ لافتأ إلى أنه قد أوشك تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات وعلى طول المسار على الانتهاء، كما يجرى تنفيذ أعمال السكة على طول المسار وبالورشة.

وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذى لكبارى المشروع وتشمل كبارى المسار، وكبارى السيارات، وكذا أعمال الأسوار والورشة؛ حيث أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) بلغت 92٪، كما تم الانتهاء من تنفيذ جميع كبارى السيارات بالمشروع وعددها 4 كبارى، وتم تشغيلها أمام حركة السيارات وهى: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، بالإضافة إلى 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى، وهى: "الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكى 1و 2، والسويس، والعاصمة 1، والعاصمة 2، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5 ٪.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يشتمل أيضا على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهى: نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان لمسار القطار وهما: هليوبوليس الجديدة وبدر، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 50٪؛ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء، ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، كما يجرى تنفيذ أعمال السكة بنسبة 70%.

كما أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال الجولة أنه سيتم استغلال المحطات تجاريا لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT؛ تسهيلا على المواطنين.

تجدر الاشارة الى أنه تم التعاقد مع الشركة الفرنسية " RATP DEV " لإدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائى LRT أثناء فترة تنفيذ وتشطيب المحطات؛ من أجل تلبية أية مطالب للشركة أثناء التنفيذ، وكذلك لكى تكون الشركة جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء، وتقوم الشركة حاليا بالتعاقد مع طاقم العمل؛ تمهيدا لبدء التشغيل.