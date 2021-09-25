محمد بن زايد يعزى الرئيس السيسى فى رحيل المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - أعرب الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، اليوم السبت، عن تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسى فى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق.





وقال ولى عهد أبوظبى فى تغريدة على حسابه الرسمى فى تويتر: "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصرى الأسبق". وأضاف: "مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها فى أصعب الظروف". وختم ولى عهد أبو ظبى: "خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى وأسرة الفقيد الكريمة".

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