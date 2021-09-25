أسماء مذابح الكاتدرائية الجديدة بـ«مار جرجس الخطاطبة»

جدة - نرمين السيد - وحملت المذابح الثلاث التى تم تدشينها أسماء أربعة من الشهداء وأب بطريرك، على هذا النحو:

المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحرى على اسم الشهيدين الأمير تادرس الشطبى والأمير تادرس المشرقى، والمذبح القبلى على اسم الشهيد مار مينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس.

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