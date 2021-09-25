جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم السبت مع وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الوزير استعرض، خلال اللقاء، رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركها الدوؤب لإحياء مسار السلام سعيا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.