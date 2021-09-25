رئيس الوزراء: القطار الكهربائى السريع سيكون جاهزا مع افتتاح العاصمة الإدارية 

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سعيد بتفقد القطار الكهربائي الذي سيربط المنطقة بشرق القاهرة وربط المدن والتجمعات الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع عملاق وسيمثل نقلة نوعية للنقل الجماعي فى مصر.

وتابع، أنه سيتم البدء التشغيل التجريبي خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحا أن المرحلة الأولي استغرقت عامين فقط والتنفيذ علي أعلى مستوى من المواصفات والجودة، وسيكون جاهزا لنقل عدد كبير من المواطنين مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يصل عددهم لـ 1800 راكب فى الرحلة الواحدة.

وتوجه بالشكر لرجال وزارة النقل وشركات المقاولات المصرية، مشيرا إلى أن سرعة القطار ستصل إلي 90 كم في الساعة وكل محطة أمامها ساحة انتظار سياحة تسع ل2000 سيارة.

وأوضح أن الدولة تتوسع داخل المدن الكبري فى وسائل النقل الجماعي والقطارات فائقة السرعة، قائلا" ثورة حقيقية فى وسائل النقل الجماعي فى مصر"، موضحا أن من سيدير منظومة القطارات السريعة شباب مصريين.

وتفقد رئيس الوزراء ورش القطار الكهربائي السريع، واستقل نموذج اختبار للقطار الكهربائي الجديد، وتفقد عددا من المحطات الجديدة بداية من محطة هليوبوليس الجديدة.

وقام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة لمتابعة موقف تنفيذ عدد من مشروعات النقل بمحافظة القاهرة يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.