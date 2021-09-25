مصطفي مدبولي: مصر تشهد ثورة حقيقية فى وسائل النقل الجماعى 

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، القطار الكهربائى السريع، واستقل نموذجا منه يرافقة وزير النقل ومحافظ القاهرة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لرجال وزارة النقل وشركات المقاولات المصرية، مشيرا إلى أن سرعة القطار ستصل إلي 90 كم في الساعة، وكل محطة أمامها ساحة انتظار سياحة تسع لـ 2000 سيارة.
وأوضح أن الدولة تتوسع داخل المدن الكبري فى وسائل النقل الجماعي والقطارات فائقة السرعة ، قائلا:" ثورة حقيقية فى وسائل النقل الجماعي فى مصر"، موضحا أن من سيدير منظومة القطارات السريعة شباب مصريين.
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