قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر اكتوبر؛ وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
ويأتي القرار في إطار الحرص على مساندة الأسر لتدبير احتياجات أبنائهم للدراسة، حيث ستحصل الأسرة خلال شهر أكتوبر على ضعف المعونة الشهرية التي يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري حوالي ٩٦ ألف أسرة من كافة المحافظات تصرف هذه المعونات بشكل شهري منتظم .
ويقدم بيت الزكاة والصدقات المساعدات النقدية المباشرة للأسر والأفراد الأكثر احتياجا للوفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى يد العون والمساعدة وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر لبدء العام الدراسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.