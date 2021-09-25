غدًا الثلاثاء .. نظر دعوى حجب لعبة هدم الكعبة «Fortnite»

/651871/غدا-الثلاثاء--نظر-دعوى-حجب-لعبة-هدم-الكعبة-Fortnite

تشهدمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد 26 سبتمبر2021، أولى جلسات دعوى المحامي أشرف فرحات، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة «فورتنايت»، والتطبيقات المشابهة، استنادًا على أن هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة «فورتنايت والتطبيقات المشابهة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أولى جلسات دعوى المحامي أشرف فرحات، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة «فورتنايت».

تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite)

أكدت الدعوى، أنه ظهر في الآونة الأخيرة لعبة عبر تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite) هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا ويشوش مفاهيمهم وهويتهم ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم، ومطاف حجهم ومحل البركات والنفحات وأول بيت وضع للناس سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة.

بيان مركز الأزهر العالمي للفتوى

أشارت الدعوى، نظرا لما تحتويه هذه اللعبة من مشاهد تحرض على العنف وكراهية المسلمين، الأمر الذي أدى إلى أن يصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا رسميًا أكد فيه على حرمة مثل تلك الألعاب التي تدعو إلى العنف، وتهدف إلى تشويه العقائد الدينية، فضلا عن أن مثل تلك الألعاب تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم النافع أو العمل وتحبسهم في عوالم افتراضية بعيدا عن الواقع وتنمي لديهم سلوكيات العنف وتحضّهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير.

تناولت الدعوى بيان الأزهر، المؤكد علي حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصَدُ من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة أو ازدراء الدين أو تدعو للفكر اللاديني أو لامتهان المقدسات أو للعنف أو الكراهية أو الإرهاب أو إيذاء النفس أو الغير.

حجب التطبيق

أضافت الدعوى، إيذاء تلك البيان على المعلن اليه الأول والثاني إلى سرعة إصدار القرار الإداري بحجب التطبيق الذي يتيح تحميل تلك اللعبة داخل جمهورية مصر العربية، إلا إنه لم يحدث مما يتوافر معه القرار السلبي بالامتناع، هذا خلاف الخطر الذي يهدد الشباب والأطفال من جراء التعامل مع تلك الألعاب الالكترونية فهناك أكثرمن مرة حققت النيابة العامة المصرية في وفاة أطفال بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية.

تناولت الدعوى انتحار طفل مصري بسبب لعبة إلكترونية وضعت بنود وشروط يجب أن يتبعها ممارس اللعبة، ويكون آخر شرط فيها الانتحار وهو ما نفذه هذا الطفل.