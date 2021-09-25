/651875/ممثل-الأغلبية-يهنئ-أعضاء-مجلسي-النواب-والشيوخ-بمناسبة-افتتاح-دور-الإنعقاد-الثاني

بعث النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ببرقية تهنئة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة افتتاح دور الإنعقاد الثاني للبرلمان بغرفتيه فى الفصل التشريعي الثاني.

دوت الخليج يرصد تهنئة ممثل الأغلبية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني

دور الإنعقاد الثاني

وأضاف ممثل الأغلبية ببرقية التهنئة،”يسرني أن أبعث لسيادتكم خالص التهاني بمناسبة انعقاد افتتاح دور الإنعقاد الثاني لمجلسكم الموقر”.

وتابع المهندس أشرف رشاد،”متمنيا لكم كل التوفيق والسداد فىأداء مهامكم التشريعية والرقابية، وفقكم الله فى خدمة الوطن والمواطنين”.

وأختتم”متمنيا فصلا تشريعيا موفقا”.

هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يعقد مجلس الشيوخ اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".