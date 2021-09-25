بالصور.. تفاصيل لقاء ثقافة الشيوخ بوفد التوجيه الوطني والإعلام بالنواب الأردني

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عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، والنائبة سها سعيد وكيل اللجنة، والنائب محمود القط أمين سر اللجنة، اجتماعا مع وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الاردني، برئاسة النائب عمر الزيود رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، وذلك بمناسبة زيارة الوفد الاردنى إلى القاهرة للوقوف على الإنجازات التى حققتها مصر خلال الفترة الماضية، ويأتى هذا اللقاء فى اطار توطيد العلاقات بين البرلمانيين فى الدولتين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء اعلام الشيوخ بالوفد الاردني

اعلام الشيوخ

ووقفت اللجنة دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.

فى بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود مسلم بالوفد البرلمانى، مؤكداً أهمية تلك الزيارة التى تأتى استكمالا للتواصل المستمر بين القيادتين السياسيتين فى البلدين، وأن دور لجان الثقافة والإعلام فى المجلسين يتمحور حول التأكيد على العمل المشترك فى توعية الشعوب العربية بمجريات الأحداث وتطوراتها فى المنطقة، وأن هذا الوعى يأتى نتاجًا للتطور المهم الذى شهدته وسائل الإعلام فى السنوات الأخيرة وما يتطلبه ذلك من أهمية العمل على تطوير التشريعات الناظمة على النحو الذى تبنته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

مصر والاردن

ومن جانبه، أشار الدكتور عمر الزيود، إلى عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى والأردنى، مؤكداً أهمية التواصل المستمر بين البرلمانيين فى الدول العربية لتعميق هذا الترابط، وتوسيع مجالاته، وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة فى مجال اهتمام اللجنتين (الثقافة والإعلام والسياحة والآثار)، وذلك وصولا إلى تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك ليس فقط على مستوى العلاقات المصرية الأردنية وإنما على مستوى المنطقة العربية برمتها.

وفى السياق ذاته، أشاد الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، بحفاوة الاستقبال وأهمية هذه الزيارة لاطلاع الوفد الأردنى على مجريات العمل داخل البرلمان المصرى بوجه عام، ودور لجنة الثقافة والإعلام على وجه الخصوص، مؤكداً الدور الذى يقوم به اتحاد المنتجين العرب فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وهو ما يفرض على مؤسسات المجتمع المدنى تحمل مسئوليته.

وتوافق الجانبان على أهمية العمل على تأسيس مركز إعلامي مشترك موحد يكون تابعا لجامعة الدول العربية، كما تم طرح فكرة إعداد أجندة عمل تهدف إلى توسيع أطر التبادل السياحي بين مصر والأردن.

في نهاية اللقاء أعرب الجانبان عن سعادتهما بهذا اللقاء، متمنين استمرار تبادل الزيارات والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات خاصة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.