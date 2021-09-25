/651877/الإمارات-تعلن-عن-تعديل-وزاري-جديد-يشمل-وزارة-المالية-والبيئة

أعلن اليوم السبت ،الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ، رئيس وزراء الامارات العربية عن تعديلا وزاريا جديدا يشمل كل من وزارة المالية وزارة البيئة، ويأتي هذا التغير مع سعي دول الخليج التعاون المشترك لرفع الاستثمار فيما بينهم على الساحة الدولية،مع تراجع أهمية النفط،قامت الإمارات في الاونة الاخيرة على أعلانات تروجية لزيادة القدرة التنافس الاستثماري ،وجلب المستثمرين الاجانب مباشرة بغرض يصل 150مليار دولار ،في الاعوام التسعة المقبلة.

أعلان عن أسماء الوزراء

أعلن الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم ،تغييرات وزارية تضمنت وزير المالية ووزيرة البيئة،في ظل التنافس بين دول الخليج من أجل تأمين استثمارات ورفع مكانتها على الساحة الدولية مع تراجع أهمية النفط.

وجرى تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء وتعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وعين محمد بن هادي الحسيني وزيرا للدولة للشؤون المالية ليحل محل عبيد حميد الطاير.

ومن خلال حسابه على تويتر صرح،الأخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات ،ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة.

التنافس بين الامارات والسعودية

وأثناء جائحة كرونا السنة الماضية ،اتخذت الامارات عدة أمور من شأنها جذب الاستثمارات وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية ، وسط منافسة اقتصادية شديدة من قبل السعودية التي تسعى هي الاخرى أن تكون مركزا للتجارة والاعمال .