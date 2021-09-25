خاص.. بسبب العروض الخارجية وعودة الرئيس السابق.. تعرف على أسباب تجديد تعاقد باتريس كارتيرون مع الزمالك

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تمكنت إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بتجديد تعاقد المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة، تبدأ من الموسم القادم، وتنتهي في 2024.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج، أن إدارة الزمالك، قررت تجديد تعاقد كارتيرون مع الفريق، وذلك بعد حديث المدرب الفرنسي، خلال الفترة الماضية، بوجود عروض إماراتية، لتقرر اللجنة تجديد التعاقد سريعا.

وكان باتريس كارتيرون، قد تحدث مع إدارة الزمالك، بتخوفة الشديد من عودة مرتضى منصور، رئيس النادي اليابق، والذ تم رحيله، لوجود مخالفات مالية، لتقرر اللجنة تجديد التعاقد وضمان الاستقرار.

وتحدث باتريس كارتيرون، أنه في حال عدم تجديد تعاقدة، مع عودة مرتضى منصور، سيكون من السهل رحيل المدرب، خلال الفترة القادمة، وطال بضرورة حسم أمور التاعقد.

وأتفقت إدارة الزمالك مع المدرب الفرنسي، حول قيمة الشرط الجزائي، والذي لم يكن كبيراً ويتم ترضيتة ماليا بزيادة الراتب الشهري لـ 150 ألف دولار بدلاً من 120 ألف دولار.

ونجحت إدارة الزمالك أمس، بتجديد تعاقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة 3 مواسم قادمة، وبراتب شهري 150 ألف دولار.

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

أسباب تجديد تعاقد باتريس كارتيرون مع الزمالك

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".