«حبيبتي وأول فرحتي».. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين«صور»

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حرص الفنان ومطرب المهرجانات المصري محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين، والذي يصادف اليوم 25 سبتمبر.

دوت الخليج يرصد احتفال محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين.

محمد رمضان برفقة ابنته الكبرى حنين

نشر رمضان عدة صور تجمعه بحنين منذ مولدها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليهم قائلًا: "25 سبتمبر عيد ميلاد حنين محمد رمضان، كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتى.. اللهم احفظ أولادنا جميعًا".

حنين محمد رمضان

وحنين هي الابنة الكبرى لمحمد رمضان، والتي رُزق بها من زوجته الأولى، وهي سيدة من خارج الوسط فني وقد انفصل عنها بعد زيجة قصيرة.

تزوج رمضان للمرة الثانية من زوجته الحالية نسرين، ورزق منها بولد وبنت هما علي وكنز.

قائمة صناع عمل مسلسل محمد رمضان الجديد 2022

على الجانب الآخر، اقتحم الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022 بشعلة حماس، حيث أنه تعاقد على مسلسل جديد لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، من إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان يعلن دخوله السباق الرمضاني 2022

أعلن رمضان دخوله السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة تجمعه بصناع العمل، وعلق عليها قائلًا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمدفريد للمخرج الكبير محمد_ياسين".

وتابع: "رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

محمد رمضان وشوق الهادي يثيران الجدل بسبب رقصهما

هذا وقد أثار الفنان محمد رمضان والفاشونستا الكويتية شوق الهادي، جدلًا واسعًا بين الرواد السوشيال ميديا بسبب رقصهما سويًا.

شوق الهادي في أحضان محمد رمضان

نشرت شوق الهادي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ظهرت فيه إلى جانب محمد رمضان في أحد أماكن السهر، بفستان أسود شبهه البعض بقميص النوم، وكان يضع رمضان يده أسفل ظهرها، الأمر الذي أثار غضب المتابعين.

متابعي شوق الهادي يشنون هجومًا عليها

انهالت التعليقات على الفيديو حيث جاء بعضها على الشكل التالي: “مش لمسة خاطئة ، لانو لو خاطئة كانت وقفته عند حده بس هيه فرحانه”.. وتابع آخر “شفيهم الفنانات اذ شافوا هالفنان انخبلوا اللي ترقص واللي تلصق فيه وتعطيه مجال يلمسها عادي خير مايحسبونه رجال”.

وجاء في تعليق أحدهم “فيديو مقزز كيف بتسمحله يحط ايدو هيك عليها ولبسها نو كومنت”.. واضاف آخر “إلى أين يا بنات يا مسلمااات الرخص؟”…. وكان هنالك تعليق “زوجته روحها حلوه والله او مش فارق معاها غير فلوسه”.

محمد رمضان يقدم دويتو جديد بالتعاون مع الرابر الجزائري سولكينغ

و أعلن الممثل محمد رمضان، عن تحضيره لدويتو جديد يجمعه مع الرابر الجزائري الشهير عبد الرؤوف دراجي المعروف باسم سولكينغ.

محمد رمضان يشوق جمهوره لدويتو جديد

نشر رمضان صورة جديدة عبر، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تجمعه بسولكينغ وبعض من فريق عمل الدويتو، وعلق عليها مشوقًا متابعيه قائلًا: "قريبًا.. ثقة في الله نجاح".

لتنهال عليه العديد من التعليقات من قبل جمهوره، معربين عن حماسهم الشديد للكليب، والمتوقع أن يحدث ضجة عارمة فور طرحه مثل أعمال رمضان السابقة.

محمد رمضان ينفي خضوعه لعملية تجميل

وكان قد أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان ضجة عارمة وجدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، بعد أن نشر صورة له ظهرت فيها شفتيه بحجم أكبر، مما جعل الجمهور يخمن أنه خضع لعملية تجميل من أجل تكبير شفتيه.

فخرج رمضان عن صمته ليرد على تلك الشائعة من خلال نشره صورة له من الطفولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت فيها شفتيه بحجم كبير، وعلق رمضان عليها بشكل ساخر قائلًا: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل، رداً على الأخبار الكاذبة".

سمية الخشاب تشيد بالفنان محمد رمضان

أشادت الفنانة سمية الخشاب بالفنان المتألق محمد رمضان بعد أن شاركا سويا بمسلسل «موسى» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي ولاقى ردود فعل إيجابية وشعبية واسعة عبر السوشيا ميديا، مشيرة إلى أن رمضان لم يضف لها شيء مدي بل معنوي اذ شجعها على العمل الدؤب لتحقيق أحلامها.

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON: “«شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه، إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومانمش علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام».

محمد رمضان يطعن على تغريمه 6 ملايين جنيه بقضية الطيار أبو اليسر

في سياق أخر، طعن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.