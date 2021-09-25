محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوى العام لـ243 درجة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، لعام 2022/2021، درجتين من مجموع 245 درجة إلى 243 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، بهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول، وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية، كما وافق على النزول درجة فى القبول بالمدارس الفنية وذلك للمرة الثالثة.





وقال محافظ كفر الشيخ، فى تصريح اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على رغبة أولياء الأمور، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالنزول بمجموع القبول بالثانوى العام، حيث إن عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية بلغ 51 ألفا و963 طالبا، والأماكن المتاحة بالصف الأول الثانوى 530 فصلا بزيادة 30 فصلا عن العام الماضى، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدارس التعليم الفنى نظام الخمس سنوات، تم إتاحة عدد من الأماكن بالفصول، مما يحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية. وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على أن يتم الالتزام فى جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

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