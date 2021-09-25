محافظ الوادى الجديد يتابع تطوير حديقة السلام بالخارجة

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ بتيسير إجراءات استلام وتوريد التمور الواردة للمجمع للتيسير على المزارعين، وزيادة أعداد الصناديق لاستيعاب الكميات الموردة، وسرعة التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لإنهاء إجراءات التعاقد على تصنيع الوجبة المدرسية بالمجمع.
من ناحية أخرى، شدد الوادى الجديد على سرعة إنهاء إجراءات طرح حديقة السلام بالخارجة للإيجار، وذلك خلال تفقده للحديقة بحضور المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة، وذلك استعدادا لافتتاحها بعد أعمال التطوير التى شملت إنشاء قاعة مناسبات وحمام سباحة وملاعب رياضية ومسطحات خضراء وساحة انتظار سيارات.
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