الغضبان: تطور غير مسبوق فى القطاع الطبى مع تطبيق منظومة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن القطاع الطبى بالمحافظة شهد تطورا غير مسبوق، فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ساهمت فى إحداث طفرة نوعية فى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لمستشفى الصدر، وذلك بعد أن جرى تطويرها ورفع كفاءتها على أعلى مستوى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد حسن هاشم، والدكتورة ريهام الزيات مدير المستشفى. وقال المحافظ، إن مستشفى الصدر سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأسبوع الحالى، بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى واستعدادا لافتتاحها، مشيدا بجهود العاملين فى القطاع الطبى وجهودهم المتواصلة لرعاية المرضى خاصة خلال جائحة كورونا المستجد. وأكد أن مستشفى الصدر شهدت أعمال تطوير على أعلى مستوى، لتقدم الخدمات الطبية وفق أحدث الأساليب والوسائل العلاجية، وتنضم للمؤسسات الطبية المطورة بالمحافظة .

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