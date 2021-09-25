مع بدء الدراسة.. شيخ الأزهر يضاعف الدعم النقدى لمستحقى الزكاة فى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، مضاعفة الدعم النقدى لمستحقى الزكاة لشهر أكتوبر وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.





يأتى القرار فى إطار الحرص على مساندة الأسر لتدبير احتياجات أبنائهم للدراسة، حيث تحصل الأسرة خلال أكتوبر على ضعف المعونة الشهرية التى يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات المصرى.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى حوالى 96 ألف أسرة من كافة المحافظات تصرف هذه المعونات بشكل شهرى منتظم.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات، المساعدات النقدية المباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى الإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصرى على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون والمساعدة وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتصرف هذه المعونات بشكل شهرى من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرى للأسر والأفراد التى تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة لذلك.