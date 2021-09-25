مدبولى: القطار الكهربائى الخفيف جزء من منظومة تمثل ثورة فى النقل الجماعى

جدة - نرمين السيد - أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تصريحات صحفية عقب جولة تفقد فيها أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT) (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، ورافقه خلالها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.





وأكد رئيس الوزراء أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف، الذى يبدأ من محطة عدلى منصور فى القاهرة، ويربط كل التجمعات العمرانية الجديدة فى شرق القاهرة، ليصل أحد فرعيه بين محطة عدلى منصور والعاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد الفرع الثانى حتى مدينة العاشر من رمضان.

وأشار مدبولى إلى أن هذا المشروع يعد عملاقا بكل المقاييس، حيث يصنع نقلة نوعية فى منظومة النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن المشروع بمراحله المختلفة الذى نحرص على الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة القادمة، سيمتد إلى نحو 100 كم، وهناك مرحلة يتم العمل بها حاليا نستهدف إتمام أعمال التنفيذ بها بنهاية شهر أكتوبر، كى تبدأ أعمال التشغيل التجريبى خلال الأشهر الثلاثة التالية، ونستهدف أن نصل بهذه المرحلة إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، لربط العاصمة بوسيلة نقل جماعى تبدأ من محطة عدلى منصور التى ينتهى عندها الخط الثالث من مترو الأنفاق، بحيث يكون خيارا مهما وسهلا يمكن الاعتماد عليه لمن يريد التحرك للوصول إلى التجمعات الموجودة فى شرق القاهرة، وصولا إلى العاصمة الادارية الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع كان من المفترض خلال خطوات التخطيط، والتصميم، والاتفاق مع الشركة الصينية التى تنفذه مع تحالف شركات مصرية، أن يستغرق 4 سنوات، ولكننا نستهدف اليوم إتمام المرحلة الأولى بنهاية شهر أكتوبر لبدء مراحل التشغيل التجريبى لها والتى استغرقت سنتين فقط، مؤكدا أن ذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن نتحدى أنفسنا دوما فى التوقيتات الزمنية، والتكلفة، والحمد لله نحرص دوما على أن نتحدى أنفسنا فى الوقت والتكلفة، ويكون التنفيذ على أعلى مستوى من المواصفات.

وأكمل مدبولى إلى أن هذا المشروع سيكون جاهزا بإذن الله مع افتتاح العاصمة ليكون قادرا على نقل عدد كبير من المواطنين، حيث إن المرحلة الأولى للقطار، الذى دشنه الرئيس السيسى فى الإسكندرية وتم تفقده اليوم، تنقل نحو 1800 راكب، حيث يتكون القطار من 6 عربات تحمل كل عربة 300 راكب فى الرحلة، ومع حركة وتقاطر القطارات سيكون قادرا على نقل عشرات الآلاف من الركاب على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هذا المشروع تصل تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى منه إلى نحو مليار و300 مليون دولار للمشروع نفسه، بالإضافة إلى تنفيذ الورشة المجمعة وهى مشروع منفصل وعملاق، حيث تتكلف الورشة الواحدة 200 مليون دولار تتحملها الحكومة المصرية بالكامل، لتخدم هذا المشروع العملاق.

وتوجه بالشكر إلى وزير النقل وكل رجال الهيئة القومية للأنفاق ومحافظة القاهرة على الجهد، الذى يتم بذله فى تنفيذ هذا المشروع العملاق، وكذا الشكر إلى شركات المقاولات المصرية التى تشارك فى تنفيذه، لافتا إلى أنه يمثل تجربة جديدة تشهد تنفيذ أول قطار كهربائى اقليمى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سيصل متوسط سرعته إلى 90 كم فعليا فى الساعة، ومصمم للوصول إلى سرعة 120 كم فى الساعة، ليوفر وقتا وجهدا كبيرا جدا.

وأضاف مدبولى أنه تم تصميم المشروع ليكون أمام كل محطة منطقة انتظار سيارات كبيرة تصل إلى 2000 سيارة، لتشجيع المواطنين على التوقف عن الاعتماد على السيارات الخاصة، ليكون المواطن وقتها قادرا على ترك سيارته والانتقال بهذه الوسيلة بحرية وسرعة.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يعد جزءا من منظومة نقل متكاملة تنفذها الدولة المصرية على مستوى الدولة كلها، ستمثل ثورة حقيقية فى منظومة النقل الجماعى، لافتا إلى أنها تتضمن تنفيذ مشروع المونوريل الذى نصارع فيه الزمن أيضا، سواء الخط الذى ينقل إلى العاصمة، والخط الآخر الذى يصل إلى مدينة السادس من أكتوبر، وأيضا خطوط مترو الأنفاق التى يتم العمل بها، ومشروعين كبيرين فى الإسكندرية، هما مترو أبو قير، وترام الرمل، ونتوسع كدولة فى داخل المدن الكبرى فى هذه النوعية من النقل الجماعى، الكهربائى وصديق البيئة، بالإضافة إلى شبكة القطار فائق السرعة الذى سيربط بين شرق الجمهورية وغربها، وأيضا بين شمالها وجنوبها.

وفى ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالتحية والتقدير لكل العاملين فى هذا القطاع المهم، الذى تقوم الدولة فيه بعملية إصلاح جذرى كبيرة، معربا عن سعادته بالاستماع إلى كتيبة من الشباب المصرى، الذين يديرون هذه المنظومة من خلال شركات عالمية، بعد أكثر من 3 سنوات من التعلم والتدريب فى الصين، لاكتساب خبرات تشغيل هذه القطارات وصيانتها، فهم نواة لكوادر مصرية شابة تتولى المسئولية بجدارة.