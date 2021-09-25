الرعاية الصحية: تشغيل 8 مراكز ووحدات ضمن التأمين الصحى الشامل بالأقصر 

أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن بدء تشغيل 8 منشآت صحية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والتى انطلقت بها فى 16 فبراير من العام الجاري.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تشغيل 8 مراكز ووحدات صحة طب أسرة لانضمامها إلى إلى منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وشملت مركزين طب أسرة وهم (الكرنك الجديد، أصفون)، بالإضافة إلى 6 وحدات طب أسرة وهم (زرنيخ، النجوع بحرى، العضايمه، النمسا، الرياينه، نجع الخطباء) بالأقصر.

وأضاف السبكى، أن إجمالى عدد المنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والتابعة لهيئة الرعاية الصحية فى الأقصر بذلك بلغ 47 مركز ووحدة صحة طب أسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر يصل عددهم إلى 59 مركز ووحدة طب أسرة مع اكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وتابع السبكى، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية هى بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية، وأنها تشكل محور رعاية الصحة العامة على المستوى الدولى، وتمثل 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها للوقاية من الإصابة بها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتوفير هذه الخدمات وتنويعها وتطويرها والتدريب المستمر للقائمين عليها بمراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة من أجل صحة أفضل للمجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.